لم أجد أمولًا للإنفاق على أسرتي.. إبراهيم عبدالمجيد يكشف تفاصيل أزمة التضييق عليه في فترة الستينات

كتب- حسن مرسي:

كشف الكاتب والروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد، كواليس عدد من الأزمات التي مر بها على مدار مشواره الإبداعي الكبير.

وقال "عبدالمجيد" ، خلال استضافته في برنامج "كلم ربنا مع أحمد الخطيب على الراديو 9090" إنه تعرض لأزمة مالية صعبة وصلت إلى بيع زجاجة زيت الطعام لعدم قدرته على توفير وجبة العشاء لأولاده، موضحًا أنه تحدث إلى الله في جوف الليل ثم تفاجئ صباحًا بالعرض الذي تلقاه من المخرج يحيى العلمي لتحويل رواية "لا أحد ينام في الإسكندرية" إلى مسلسل تلفزيوني، مقابل 6 آلاف جنيه في التسعينات.

وأكد تأثره الشديد بوالده الذي كان من حفظة القرآن الكريم الذي وصل إلى درجة الشفافية ذات مرة عندما تعرض لمحاولة الفصل من عمله فناجى ربه بصوت عالي حتى ظهر طائر كبير داخل البيت ثم انفرجت الأزمة ونجا والده من الفصل في العمل.

وسرد الروائي الكبير تفاصيل أزمة التضييق عليه في فترة الستينات بسبب رواج رواياته للدرجة التي لم يجد معها أمولًا للإنفاق على أسرته.

وعن مسلسل عتبات البهجة الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان الحالي عن رواية الكاتب الكبير، وقال عبدالمجيد إنه يحكي مشوار حياة شخصين تجاوزوا الخمسين عاما ويقفان على عتبات البهجة.

وعن علاقته بالله سبحانه وتعالى قال عبدالمجيد: "مريت بمراحل فكرية كتير في حياتي، لكني لم أحيد أبدا عن وجود الله، وأشعر بوجود الله في حالة الضعف أكتر من حالة القوة، ومفيش إنسان في الدنيا إلا وعنده حالة ولحظة ضعف في حياته".