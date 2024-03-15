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كرتونة البيض بـ 145.. تعرف على أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة

08:24 م الجمعة 15 مارس 2024

أرشيفية

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كتب-عمرو صالح:
تسعى وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال توفير المنتجات الغذائية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة ومتاحة أمام الجميع، للعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور الآتية أسعار السلع بمنافذ وزراة الزراعة بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة:
-كرتونة البيض الأبيض 145 جنيه
-كرتونة البيض الأحمر 145 جنيه
-شيكارة أرز 5 كيلو بسعر 135 جنيه
-كيلو أرز أبيض بسعر 28 جنيه
-كيس مكرونة بسعر 10 جنيه
- 1 كيلو جبنة ثلاجة 85 جنيه
-علبة جبنة اسطنبولي 4 كيلو بسعر 320 جنيه
-علبة جبنة كيري نصف كيلو بسعر 45 جنيه
-برطمان عسل نحل أبيض 100 جنيه

أسعار السلع منافذ وزارة الزراعة أسعار البيض

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