أهم صفقة.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية



كتب- عمرو صالح:

أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أن الصفقة الأكبر التي انتقلت للدوري السعودي هو كريستيانو رونالدوا، ثم نيمار، ثم بنزيما، مشددًا على أنه في حالة انتقال محمد صلاح للدوري السعودي سيكون الصفقة رقم واحد بالسعودية.

وأشار "زاهر"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري يقترب من اللعب بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أنه في حالة لعب صلاح بالسعودية ستكون أهم صفقة في الدوري السعودي.

وأوضح أن حجازي واحد من اللاعبين المهمين في الدوري السعودي وله دور مؤثر ويتواجد منذ سنوات طويلة وهو اسم كبير خلال الفترة الحالية، متابعًا: «الإدارة في السعودية نجحوا ووجهوا الموارد المادية بشكل رائع كان سببًا في ظهور الدوري بشكل جيد».