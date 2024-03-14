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BBC

الرئيس السيسي: نستهدف بناء إنسان قادر على مواجهة التحديات

11:06 م الخميس 14 مارس 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده الأكاديمية العس

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية، إنه تم بذل الكثير من الجهود من أجل تأهيل البنية الأساسية التي تمكن الدولة من الانطلاق إلى آفاق أفضل من كل الوجوه.

وأضاف: "كان من ضمن المنظومة التي نكثف جهودنا هو الإنسان وهو العامل البشري في المنظومة، واسمحو لي أن أقول أنه أهم ما في الموضوع، لأنه إن لم يكن هناك بناء حقيقي من التعليم حتى باقي مؤسسات الدولة، ولم نكن نستطيع عمل صياغة حقيقية وتطوير حقيقي للإنسان، ستكون كل الجهود التي بذلت في باقي الموضوعات منقوصة وليست كافية لذلك نحن نولي اهتمامًا كبيرًا جدا بالجهود المبذولة والبرامج التي يتم وضعها والمتابعة الدقيقة لما نقوم به".

وقال الرئيس السيسي في كلمة له للطلاب الجدد: "أهنئكم بحلول شهر رمضان وكل عام وأنتم بخير، نحن كالعادة مع قدوم دفعة جديدة من الطلبة المستجدين نقوم بزيارة الأكاديمية ولقاء الدفعة، وأتابع التدريبات دائما ولكن كان لابد أن ألتقي بكم مباشرة قبل انتهاء فترة التدريب".

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