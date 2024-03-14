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BBC

الرئيس السيسي يهنئ ولي العهد السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

10:52 م الخميس 14 مارس 2024

الرئيس السيسي يهنئ ولي العهد السعودي

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(أ ش أ):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا، مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تبادل أخلص التهاني بحلول شهر رمضان المعظم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى خالص الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على القيادة والشعب السعودي الشقيق بالخير والبركات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

من جانبه، ثمن ولي العهد السعودي، اللفتة الكريمة، معربًا عن أطيب تمنياته بدوام الخير والأمن والرخاء في مصر وأن يفيض المولى عز وجل بكرمه على الأمتين العربية والإسلامية.

هذا المحتوى من

Asha
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