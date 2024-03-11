بالشهادة الإعدادية.. فتح باب التقديم للتطوع في القوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

يفتح اليوم موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالي: (https://tagcand.mod.gov.eg) للتسجيل البيانات الخاصة براغبي التطوع للقوات المسلحة الحاصلين على الشهادة الأعدادية وحتي يوم الثالث من مايو المقبل.

وبحسب بيان صحفي، صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 01/04/2024، كذلك الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين ( المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2024) من كافة المؤهلات الدراسية وغير ذوى المؤهلات والمقرر إستقبالهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27/03/2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة الذي أشار فيه إلى التعليمات والشروط الخاصة بقبول الدفعتين.

ونصت الشروط الخاصة بالتطوع أن يكون الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية/ المهنية/ الرياضية) أن لا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 60%، وبالنسبة لقصاصى الأثر من الحاصلين على الشهادة الإعدادية (درجة النجاح فقط) - راسبى الإعدادية – الإبتدائية من مواليد ومقيمي محافظتى (قنا / أسوان) والمناطق الصحراوية بنطاقهم، وأن لا يقل السن عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما عند الالتحاق بالقوات المسلحة في 20/1/2025 ولا يقل عن 17 عاما لقصاصى الأثر ويشترط موافقة ولي الأمر لمن هو أقل من 18 عاما، وأن لا يقل الطول عن 170 سم.

بالإضافة إلى الشروط العامة للتطوع كالآتي وهي: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين، أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب بنجاح، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً ويجتاز كافة الإختبارات بنجاح، وألا يكون متخلفاً عن التجنيد وغير لائق طبى للخدمة العسكرية أو سبق رفته من الخدمة العسكرية أو أى منشأة تعليمية عسكرية، واستيفاء البيانات المطلوبة (على موقع إدارة التجنيد والتعبئة).

ويقوم الشاب بتسجيل بياناته على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالي: (https://tagcand.mod.gov.eg) اعتبارا من 11/03/2024 وحتى 03/05/2024 وطباعة نموذج طلب الالتحاق والمحدد به التوقيت المقرر لسحب الملف من أماكن صرف الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات اعتباراً من 30/03/2024 وحتى 05/05/2024، ويتم صرف ملفات قصاصى الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان، واستكمال البيانات بالملف واستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها اعتباراً من 01/04/2024 حتى 08/05/2024، وبعد قبول الملف مستكملاً ومراجعة الشروط يتم تحديد توقيتات الاختبارات لكل شاب وتتوالى نتائج الإختبارات تباعاً وتوقيت الاختبار التالي بواسطة رسائل SMS على رقم التليفون المسجل بطلب الالتحاق.

ونص البيان أن يقوم الشاب صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل (الاستمارة أو الشهادة) عند الالتحاق، وشهادة الميلاد موضحاً بها الرقم الثلاثي لمن أتم سن 15 سنة، صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضى على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة منها، عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومي للشاب في حالة بلوغه سن 15 سنة (سارية)، عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر والوالدة (سارية)، عدد (8) صورة فوتوغرافية حديثة مقاس 4 * 6 سم ألوان، وصورة من الموقف التجنيدي لمن حل عليه الدور للتجنيد، وأصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين ( بالمدارس/ المعاه/ الكليات)، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة في حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية.

وطالبت القوات المسلحة الشباب التأكيد على التوقيتات والأماكن المحددة للاختبارات، التأكد من صحة المستندات والبيانات التى يتقدم بها الشاب حتى لا يقع تحت طائلة القانون، الإبلاغ الفوري عن الأشخاص الذين يوهمون الشبان بقدرتهم على مساعدتهم للإلتحاق بالقوات المسلحة ويبتزوهم مادياً والحذر من التعامل معهم، التأكيد على قيام الشاب بالتقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها ( المركز/ قسم الشرطة) الذي استخرجت منه بطاقة الرقم القومي أول مرة.