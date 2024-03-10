لابيد يجدد مطالبته بتجنيد يهود الحريديم

(مصراوي)



جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، مطالبته بتجنيد يهود الحريديم داخل الجيش الإسرائيلي.

وقال لابيد، إن الجيش الإسرائيلي سيحصل على 105 كتيبة جديدة وصفها بـ "الضرورية" لأمن إسرائيل إذا تم تجنيد 66 ألف شخص من الحريديم.

وأقام الحريديم، وهو اليهود المتشددين، مظاهرات كبيرة منذ بدء مناقشة مسألة إلغاء إعفائهم من التجنيد الإجباري.

ويعاني الجيش الإسرائيلي من عجز كبير في الوقت الحالي مع دخول حربه على قطاع غزة شهرها السادس، في الوقت الذي تم الدفع به بعدد كبير من القوات شمالًا تجاه لبنان من أجل سد هجمات حزب الله اللبناني.