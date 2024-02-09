"مسافة السكة".. فلسطينى عن الرئيس السيسى: "أحن رئيس علينا و حاسس بينا"

كتب- حسن مرسي:

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "مسافة السكة"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يوثق جهود الدولة المصرية تجاه الأشقاء في غزة، بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع المنكوب منذ السابع من أكتوبر.

تضمن الفيلم الوثائقي، عددًا من خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددًا من الجهات الأممية الإغاثية، حول دور مصر المحوري في تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني.

توالت المساعدات والمواد الإغاثية لقطاع غزة، واستمر شريان الحياة في إمداد القطاع المنكوب، ليضمن بأن القلب الفلسطيني ينبض بالحياة.

فرحة عارمة اجتاحت شوارع مصر، بعدما تقرر فتح معبر رفح، لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح، وهذا ما أشار له فيلم "مسافة السكة"، حيث تضمن مناشدات الأطفال والمصابين بالعلاج لمصر.

قال محمد عبيد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، ضمن الفيلم الوثائقي "مسافة السكة"، أن على الفور استجابة مصر والقيادة السياسية لمناشدة طفل فلسطيني للرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم علاجة في مصر، وبالفعل أنطلقت سيارات الإسعاف واستقبله مستشفى العريش.

وأشاد عدد من المصابين الفلسطينيين، خلال الفيلم الوثائقي، حيث أكد أحد المصابين، أن الطواقم الطبية بجميع تخصصاتها تتهافت علينا من وقت لآخر ولا نسمع سوى:"محتاجين حاجة"، فيما وصف أحد المصابين الرئيس السيسي بـ"أحن رئيس علينا لأنه حاسس بينا".

ومن المواقف المؤثرة، هو استقبال الأطفال المبتسرين للعلاج في مصر، حيث حمد الله الكثير من الفلسطينيات أن موقف الدولة المصرية لم تتدخر أي جهد للحفاظ على أولادنا.