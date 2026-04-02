تابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تداعيات الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم الخميس، بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة ربع نقل محملة بالأشخاص مع سيارة نقل على طريق (السادات – منوف)، والذي أسفر عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 3 آخرين، وفقًا لتقرير المتابعة الصادر عن مركز التحكم الرئيسي بالإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي، فيما تم نقل 8 حالات وفاة إلى مستشفى السادات المركزي، وحالة وفاة واحدة إلى مستشفى منوف العام.

وأشار إلى أن المصابين الثلاثة يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى السادات المركزي، حيث تم حجز حالتين بالعناية المركزة، وحالة بالقسم الداخلي، وجميعهم تحت الملاحظة الدقيقة.

ولفت المتحدث الرسمي في بيان اليوم، إلى أن الوزير وجّه برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات المحيطة، وتوفير جميع سُبل الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، مع التأكيد على تقديم الدعم الطبي والنفسي اللازم، ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول حتى تمام التعافي.

تكليف من وزير الصحة لنائبه "قنديل" بشأن حادث المنوفية



وأضاف أن وزير الصحة والسكان كلف نائبه الدكتور عمرو قنديل، بالمرور على المصابين، كما كلف فرق الانتشار السريع بالتواجد بموقع الحادث والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لضمان سرعة التعامل مع تداعيات الحادث، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بكافة الفصائل.

وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار، بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لكافة المصابين.