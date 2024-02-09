هل هناك علاقة بين ارتجاع الصمام وارتفاع ضغط الدم؟.. حسام موافي يجيب

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، علاقة ارتفاع ضغط الدم والارتفاع في صمام القلب الثلاثي.

وقال موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه لا توجد علاقة بين ارتجاع الصمام وارتفاع ضغط الدم، لافتا إلى أن ارتفاع الضغط الرئوي قد يسبب ارتفاع الصمام الثلاثي.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة، إن الضغط الرئوي قد يرتفع وخاصة لدى السيدات حديثي الولادة، وقد يحدث للسيدات التي تلد نحو 5 مرات وفق التفسيرات الطبية؛ بسبب تجلطات الحوض وانسداد الشرايين.

وأكمل حسام موافي قائلا: "هرمون المنشط للغدة الدرقية يسبب نقص الـtsh، في حين أن انخفاض المستويات الدموية من هرمون TSH تشير إلى أن الغُدَّة الدرقية تعاني فرطاً في النشاط (وبالتالي تحتاج إلى تحفيز أقل)".

واختتم حسام موافي: يمكن في حالات نادرة عند وقف عمل الغُدَّة النُّخامِيَّة، ألا تعكس مستويات الهرمون المحفز للدرقية TSH بدقة.