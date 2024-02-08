"الرعاية الصحية": نجاح الاعتماد المبدئي لـ 21 منشأة صحية بأسوان حتى الآن

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، نجاح اعتماد 21 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في أسوان، ثاني محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن المنشآت الطبية الحاصلة على الاعتماد المبدئي وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية تشمل وحدات طب أسرة: جزيرة أسوان، والمحمودية، وأبو الريش، والشلال، وكيما، والبيارة، والشيخ مصطفى، والدقاديق، وأبو سمبل، والعوضلاب، وجعفر الصادق، والنزل، والشراونة، وحاجر البصيلية، والكلح غرب، والشرفا، والعلاقي، وقسطل، والخزان غرب"، إضافة إلى مركزي طب أسرة السيل وكوم إمبو.

وأشار البيان إلى إجمالي الخدمات الطبية التي تم تقديمها من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التي تم اعتمادها قدمت ما يقرب من 200 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء أسوان حتى الآن، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نجاح المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان في اجتياز معايير الاعتماد المبدئي هو تمهيد لحصولها على درجة الاعتماد بشكل نهائي، وهو مايؤكد جودة وكفاءة المنشآت، وجودة مخرجات العمل ويعد ذلك مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.

وثمن الجهود المبذولة لفرق العمل وكل من ساهم في وصول المنشآت لاجتياز معايير الاعتماد المبدئي وذلك بما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.