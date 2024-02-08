وزير الآثار يبحث مع سفير المغرب سبل تشجيع المستثمرين على بناء الفنادق السياحية

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وأكد الوزيران، بحسب بيان صحفي، الخميس، أهمية وضع سياسات تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي، وتسهيل التنقل وحركة السياحة البينية بين الدول العربية، وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين هذه الدول، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.

وأوضحت السياحة، أنه تم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير، خلال اللقاء، باقة حوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وكيفية الاستفادة منها في تشجيع المستثمرين من المغرب في الاستثمار في مصر، وبناء الفنادق السياحية بمقاصدها السياحية المختلفة.

وأشارت الوزارة، إلى تطرق اللقاء، إلى التسهيلات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للسائحين المغاربة، وإمكانية إعداد بروتوكول تعاون في مجال السياحة والآثار.

ومن جانبه، أكد سفير المملكة المغربية لدى القاهرة، على عمق العلاقات الطيبة التي تجمع مصر والمغرب، مؤكدًا أن تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة سيساهم في تشجيع حركة السياحة البينية بين البلدين وخلق منتج سياحي متكامل بينهما.

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