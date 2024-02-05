الصغرى 9 مئوية.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة الصغرى في المدن الجديدة بالقاهرة الكبري تتراوح بين 8 إلى 9 درجات مئوية.

وأشارت، إلى أن حالة الطقس تتأثر بشبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وتابعت الأرصاد، أن طقس الثلاثاء يشهد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وأكملت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا، تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

واستطردت: يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.