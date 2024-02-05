"العمل" تكشف رابطًا إلكترونيًا لتسجيل بيانات المراكز بمشروع مهني 2030

كتب- محمد أبو بكر:

سلم حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدُفعة الأولى من التراخيص المُؤقتة لمراكز تدريب مهني خاصة يصل عددها إلى 100 مركز، ضمن 400 مركز سجلت بياناتها حتى الآن، على منظومة مشروع مهني 2030؛ للعمل مع الوزارة في أسرع وقت، وتطوير منظومة التدريب المهني لحين إستكمال بيانات تراخيصها، وذلك ضمن 670 مركزًا تستهدفهم الوزارة في المحافظات، خلال الفترة المُقبلة؛ لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل.

وقالت العمل، بحسب بيان صحفي، إنه يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام إلى مشروع مهني 2030، بدء التسجيل من هنا، ويُمكن للمُدربين والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي للوزارة، حيث سيتم خلال هذا الأسبوع وبعد 72 ساعة من الآن تخصيص رابطًا الكترونيًا لمشروع مهني 2030 على الموقع الرسمي للوزارة، يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها، وأنواع المهن المُقرر التدريب عليها، حتى يستطيع المُتدربين، والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم، والتسجيل عليها، والتعرف على شروط التقديم.

https://mehany.tafra-eg.org/center/register

واستعرض وزير العمل، دور المشروع وأهمية مشاركة القطاع الخاص وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن باب التراخيص مفتوح بشكل عام لمن يرغب في الانضمام للعمل في منظومة مهني 2030.

وتطرق شحاتة، إلى أن إصدار التراخيص حق أصيل لوزارة العمل بحسب قانون العمل الحالي، وهو ما فسره إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزارة، خاصة البنود الخاصة بالتدريب المهني، والمناهج التدريبية.

واستمع الوزير، من أصحاب المراكز الخاصة، رؤيتهم بشأن إنجاح المشروع ، والتحديات التي كانت تواجههم أثناء العمل، وإجراءات التراخيص السابقة.

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