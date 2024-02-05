بداية تحقيق الاكتفاء الذاتي.. طلب برلماني بشأن سياسة الحكومة لاستخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي

كتب- نشأت علي:

قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الزراعة من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى التوسع التكنولوجي، باعتبارها أحد أهم الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.

وقال النائب: استخدام التكنولوجيا الزراعية لتحسين الإنتاج، هو السبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض الاستيراد من الخارج، فضلًا عن تحقيق زيادة معدل الإنتاج مع ترشيد المياه وتقليل استخدام المبيدات والأسمدة.

وأكد رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، يسهم في تخفيض أسعار المنتجات الزراعية، وتحقيق الجودة والاستدامة على مدار العام.

وأوضح اللواء أيمن عبد المحسن، أن الزراعة الدقيقة تعني استخدام التكنولوجيا والمدخلات بالزراعة من خلال الاعتماد على بيانات التربة والطقس واحتياجات السوق لتحقيق الربح.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قلة الخبرات وضعف الدعم الحكومة من أبرز المعوقات أمام استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي، متسائلًا: هل يمكن تطبيق التجربة الزراعية الدقيقة في مصر؟