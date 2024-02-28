شروط وإجراءات التقديم على الشقق السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة، على الموقع الإلكتروني للهيئة (ضمن برنامج مسكن)، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية، ومن خلال هذا التقرير نستعرض الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز وشروط التقديم في هذه الطروحات:

شروط التقديم:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- ألا تقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح.

- أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصاً معنويا.

- يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.

موقع الحجز:

خصصت وزارة الإسكان موقع إلكتروني لحجز شقق الطروحات التي ستتم من خلال برنامج مسكن، وهو اضغط هنا

إجراءات الطرح والتقديم:

البداية ستكون من القطاعات المعنية بالهيئة والتي ستوفر بيانات الوحدات السكنية التي سيتم طرحها، والإعلان عن الطرح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والصحف اليومية، ويتضمن الطرح بالموقع الإلكتروني للهيئة جميع البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة والمُدرجة بكراسة الطرح.

ثم من يرغب بالحجز، عليه الدخول للموقع الإلكتروني وتسجيل بياناته (الإسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني)، وإرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

ومع بداية الطرح يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير)، ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع، ثم يقوم العميل بسداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.