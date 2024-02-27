مناقشات لخبراء الطيران الدوليين بالقاهرة في ثاني أيام مؤتمر المجلس الدولي للمطارات



القاهرة - أ ش أ:

ناقش خبراء الطيران الدوليين عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بمستقبل الطيران في القارة السمراء، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات.

وتناولت الجلسة الأولى التحديات والفرص للأنشطة غير المتعلقة بالطيران في إفريقيا، ثم تناول العرض التقديمي استخدام وقود الطيران المستدام في المطارات الإفريقية.

فيما ناقشت الجلسة الثانية أهمية الاستثمار في البنية التحتية في المطارات الإفريقية، وتناولت الجلسة الثالثة خلق مناخ مناسب للاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص.

وفي ختام المؤتمر تم الإعلان عن قيام دولة جنوب إفريقيا باستضافة المؤتمر والاجتماعات القادمة بمدينة جوهانسبرج.

يذكر أن الدورة الـ71 من مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية أقيمت انطلقت في 24 فبراير وتستمر حتى الأول من مارس القادم، تحت عنوان "المطارات: قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام"، وتستضيفه مصر ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، وافتتحه وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.