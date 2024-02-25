"العمل": تعيين 11368 شابا وفتاة وتوظيف 13 ألفًا من ذوي الهمم

كتب- محمد أبو بكر:

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، أهمية زيارته لمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي؛ نظرًا للدور البارز الذي تلعبه المحافظة في التنمية والإنتاج، والموارد البشرية والصناعية القوية التي تتمتع بها، والاستثمار.

وبحسب بيان، الأحد، افتتح وزير العمل ومحافظ بورسعيد، معرضًا لمنتجات خريجي الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للشباب بالمحافظة بالمجان، ووجه الوزير خلال تفقده للمعرض، بتخصيص ورشة بمركز التدريب المهنى الثابت التابع لمديرية العمل؛ لإنتاج وترويج منتجاتهم وتقديم مزيد من الدعم والتشجيع لهم فى مشروعاتهم الخاصة، وزيارة مواقع عمل وإنتاج، بمشاركة قيادات عمالية ،وممثلي أصحاب أعمال ونواب برلمان.

وأوضح شحاتة، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لجولته في بورسعيد، برفقة اللواء المحافظ عادل الغضبان، وقيادات مديرية العمل، أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات في المحافظة بالتعاون مع شركائها في التنمية، مشيرًا إلى أهمية الجولة التي تتضمن تنفيذ خطط لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتطوير التدريب المهني، وإطلاق منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة، وتطبيق قانون العمل في مواقع العمل، وتعزيز العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، إلى جانب جهود الوزارة في سرعة إصدار قانون العمل.

وأشار وزير العمل، إلى أن تسليم العقود لذوي الهمم في بورسعيد اليوم يعد جزءًا من جهود الوزارة في دمج هذه الفئة في سوق العمل، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوزارة نجحت حتى الآن في توظيف حوالي 13 ألف شخص ذوي همم منذ بداية عام 2023، وتعمل على تطوير منظومة التدريب المهني؛ لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز القدرات الشبابية، وأكد أن زيارته تشمل أيضًا تسليم شهادات التدريب للخريجين من مركز التدريب المهني في بورسعيد، والذي يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير مهارات الشباب وتوفير فرص العمل.

وتطرق "شحاتة"، إلى امتلاك الوزارة 75 مركز ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، وسعيها لتطوير منظومة التدريب المهني بمشروع جديد مهني 2030، لتدريب مليون متدرب سنويًا، بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب مهني خاص نستهدف تقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير الدعم اللازم لمديريات العمل لتيسير التعامل مع هذه المنظومة الجديدة.

وبشأن البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، أكد الوزير، أن الهدف من المنصة، تسهيل عمليات التسجيل وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل دقيق وسريع، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل؛ لضمان صحة ودقة قاعدة البيانات.

وخلال كلمته، وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر لوزير العمل؛ لزيارته لبورسعيد، والتى تؤكد على وجود كيانات اقتصادية وعمالية عملاقة، تضخ أمل وحيوية وشباب لمصر بأكملها، مؤكدَا على الجهود المتواصلة لوزارة العمل فى رعاية جميع الفئات بمحافظة بورسعيد، و تخفيف العبء عن كاهل العمال.

وأكد "الغضبان"، أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى تقديم كل التسهيلات والرعاية لجميع فئات المجتمع؛ يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم و دعمهم فى مختلف الظروف.

ومن جانبه، أوضح عبد الونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن المديرية تعمل على تحقيق التوازن بين طرفي العملية الانتاجية؛ لاستقرار سوق العمل ودفع عجلة التنمية، من خلال توفير فرص عمل لائقة للراغبين في العمل وتطوير مهاراتهم؛ لتاهيلهم لسوق العمل، وضمان تحسين شروط وظروف العمل ودعم المساواة ومنع التمييز وتحسين بيئة العمل، وتوعية طرفي العملية الانتاجية بالتعاون مع شركاء النجاح، مستعرضًأ بعض انجازات المديرية من أغسطس 2022 حتى الآن والتى تضمنت:

- تعيين 11368 شابا وفتاة، منهم 351 من ذوي الهمم.

- قياس مستوي المهارة لـ11516 عامل.

- إصدار ترخيص مزاولة الحرفة لـ 11516 عامل.

- تنظيم ملتقيات لتعيين ذوي الهمم وفرت أكثر من 150 فرصة.

- وجرى خلال الفترة المشار إليها، في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، التفتيش علي 2137 منشأة، وتنظيم 16 لجنة تحكيم طبي لعدد 156 حالة، و 1129 قياس، ولجان للتراخيص بواقع 75 لجنة.

- أما عن التوعية في مجال العمل، فقد بلغ عدد الندوات 108 ندوة، المستفيدين منها 3240 عاملا؛ بهدف التوعية بالحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل.

- المشاركة بإطلاق مبادرة 100 يوم صحة بالمنطقة الحرة للاستثمار.

- الكشف علي العاملات بـ20 شركة.

- تنظيم 25 قافلة طبية من قوافل تمكين وحماية للمرأة في أماكن عملها استفادت منها 3600 عاملة بالمنطقة الحرة للاستثمار و المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

- التفتيش علي 7850 منشأة، يعمل بها 121778 عاملًا.

- وبحث 549 شكوى عمالية.

- في مجال رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا، بلغت الحالات 262 عامل بمبلغ 768 ألف جنيه.

- بلغت قيمة المنح الدورية المنصرفة للعمال في المناسبات الاجتماعية، لـ4285 عامل، بمبلغ مليون و232 ألف جنيه.

- أما عن إنجاز مركز تدريب مهنى بورسعيد، من أغسطس 2022 حتى فبراير 2024، جرى تنظيم 34 دورة تدريبية مجانية، استفاد منها 342 شاب وفتاة على مهن التفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، والكهرباء، ومهارات الحاسب الآلي، واللغات، و8 دورات تدريبية، استفاد منها 105 شاب بعدد ساعات 980 ساعة، بالتعاون مع شركة صناعة الضفائر الكهربائية، ومديرية الزراعة، وشركة وبتروجيت حقل ظهر، وهيئة المستقلين الدوليين، وتنظيم 32 ندوة للتوعية لعدد 665 متدرب وخريج.