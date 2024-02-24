الطقس اليوم.. أمطار على 8 مناطق بينها القاهرة

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، السبت، إن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وسيناء تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد، أن من المتوقع أيضًا نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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