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الرئيس التركي السابق عبد الله غول يزور الجامع الأزهر

06:32 م الجمعة 23 فبراير 2024
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

زار الرئيس التركي السابق عبد الله غول، الجامع الأزهر الشريف، الجمعة، اصطحبه الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، في جولة داخل الأروقة، وتعرف على أهم محطاته التاريخية، وأنشطته العلمية المختلفة.

وعبر الرئيس عبد الله غول، عن سعادته بهذه الزيارة؛ مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها الجامع الأزهر الشريف، مشيدًا بدور الأزهر الرائد في خدمة المسلمين ودعم قضايا الأمة، ومنهجه الوسطي الذي يدعو إلى الحوار والتسامح والإخاء وقبول الآخر، والتصدي للأفكار المنحرفة والفكر المتطرف.

الرئيس التركي السابق عبد الله غول الجامع الأزهر الدكتور هاني عودة الأزهر

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