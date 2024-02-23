الأضخم في تاريخ مصر.. صفقة استثمار "رأس الحكمة" (تغطية خاصة)

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، اليوم الجمعة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.

وجاء التوقيع تحت عنوان مصر والإمارات " شراكة من أجل التنمية -رأس الحكمة"، ووقع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الإماراتي محمد السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة.

و أكد رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، سيتضمن الشق الأول، استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعه الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35%؜ من أرباح المشروع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" يساهم في دخول حجم من النقد الأجنبي؛ لحل أزمة العملة الصعبة.

وأضاف "مدبولي"، خلال الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة، الجمعة أن دخول النقد الأجنبي عبر مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يساعد في كبح جماح التضخم ووقفه، من خلال خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة، ويتم القضاء عليه، والحفاظ على مستوى الأسعار، والقضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصري.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء: نتحدث عن تنمية متكاملة في كل المجالات، ونستهدف أن تكون مدينة رأس الحكمة عالمية على كل المستويات، وتستقطب ما لا يقل عن 8 مليون سائح إضافي باكتمالها.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة لمؤتمر الاعلان عن الصفقة وكل ما يتعلق بها (اضغط هنا)

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