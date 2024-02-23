أضخم صفقة في تاريخ مصر.. أبرز المعلومات عن مشروع تطوير "رأس الحكمة"

كتب محمد فتحي:

وقعت الحكومة المصرية مساء اليوم، بمقر مجلس الوزراء المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، صفقة شراكة استثمارية كبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة، بحضور رئيس الحكومة وبعض الوزراء.

وتأتي الصفقة في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الصفقة والمشروع وهي كالأتي:

- مشروع رأس الحكمة الأضخم على الإطلاق بين مصر والإمارات على مساحة 170.8 مليون متر مربع.

- شركات المقاولات والتطوير العقاري المصرية ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى.

- مشروع تنمية رأس الحكمة يتم بالشراكة وليس البيع.

- 35 مليار دولار عائد الربح من مشروع رأس الحكمة خلال شهرين.

- يستهدف المشروع أن تكون رأس الحكمة مدينة عالمية تستقطب نحو 8 ملايين سائح إلى مصر.

- إنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة وستكون مدينة عالمية.

- مشروع رأس الحكمة جزء من رؤية الرئيس السيسي لتطوير الساحل الشمالي بمدن وتجمعات سكانية وليس منتجعات فقط.

- المشروع يتضمن إقامة أحياء سكنية وفنادق عالمية ومنطقة حرة خدمية للمال والأعمال.

- سيتم تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة في أسرع وقت ممكن.

- المشروع يشتمل على تنمية متكاملة في كل المجالات.