مدبولي: مشروع رأس الحكمة "شراكة وليس بيع"

كتب- محمد فتحي:



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر ليس لديها موارد طبيعية تكفي احتياجاتها.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، الجمعة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن مشروع رأس الحكة يأتي بالشراكة مع الجانب الإماراتي وليس بيع أصول أو أملاك مصر.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى.

كان مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.