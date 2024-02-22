"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل برنامج "البورد الصيدلي العربي"

كتب- أحمد جمعة:

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفد البورد الصيدلي العربي، بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لبحث سبل وأطر التعاون بين الجانبين.

الزيارة تأتي تمهيدًا لتوقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، والبورد الصيدلي العربي، بهدف تأهيل وتدريب الصيادلة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية لاجتياز البورد العربي.

وفي مستهل الزيارة، تم عمل جولة تفقدية بصيدليات أقسام العناية المركزة والأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي، والتعرف عن قرب على مراحل تحضير وصرف العلاج.

وتم استعراض إمكانات وتجهيزات الصيدليات بشكل تفصيلي وعرض للحزم والخدمات المقدمة بها، فضلًا عن استعراض آلية العمل داخل منشآت الهيئة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة، في بيان الخميس، أنه تم استعراض تجهيزات المجمع الطبي وحزم الخدمات الصحية المقدمة به منذ بدء تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة والذي أحدث طفرة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بجودة عالمية وبأقل تكلفة، بالإضافة إلى استعراض منظومة البنية المعلوماتية الرقمية التي ترتكز عليها هيئة الرعاية في تقديم الطبية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اهتمام هيئة الرعاية الصحية البالغ بتبادل الخبرات المهنية والعلمية، وأنها تضع محور التدريب ورفع مهارة الكوادر البشرية بها على رأس أولوياتها، بما يضمن تقديم أفضل نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر باحترافية وجدارة إكلينيكية.

وأكد أهمية تعزيز الشراكات الرائدة والفاعلة مع الأطراف المعنية لتطبيق رؤية واستراتيجية هيئة الرعاية الصحية لاستدامة تنمية مهارات الكوادر الطبية بجميع المنشآت بما يضمن تقديم مستوى عالٍ الجودة للخدمات الطبية وفقًا للمعايير العالمية.

ولفت الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلانية وإدارة الدواء، أن شهادة البورد الصيدلي العربي تُعد تأهيلًا مهنيًا مرموقًا للصيادلة، ويساعد البرنامج في رفع مستوى المهنية والكفاءة للصيادلة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنطقة العربية، ويشمل 3 مراحل للتدريبات "صيدلي مقيم - البورد العربي - الزمالة المصرية".

وأشار إلى أنه من المقرر يصبح البورد العربي ضمن برامج التدريب الإلزامي داخل هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة الرعاية الصيدلانية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة وتعزيز دور الصيدلي، بما يعكس رؤية الهيئة في حرصها على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

ولفت إلى أنه تم البدء بمجمع الإسماعيلية الطبي كَوْن المجمع يُعد أول مركز تميز للحد من مضادات الميكروبات.

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