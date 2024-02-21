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BBC

رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس 22 فبراير

02:34 م الأربعاء 21 فبراير 2024
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الخميس، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، إن الطقس يكون شديد البرودة ليلاً وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن أهم ظاهرة جوية خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت: يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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