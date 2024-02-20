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BBC

الطقس اليوم.. أمطار خفيفة على هذه المناطق والعظمى بالقاهرة 21 مئوية

10:30 ص الثلاثاء 20 فبراير 2024
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن فرص سقوط الأمطار تنحصر على مناطق من السواحل الشمالية لتكون الفرصة مهيأة هناك لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الاستقرار يعم على باقي الأنحاء ليسود طقس دافئ مستقر على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية.

ومن المنتظر أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

الطقس أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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