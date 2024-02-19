حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. الأرصاد: أجواء شديدة البرودة في هذه الأوقات

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 20 فبراير 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان صحفي، الإثنين، فإنه يسود غدًا الثلاثاء، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا، تتأثر بشبورة مائية تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة،أن طقس غدًا الثلاثاء، يشهد، أمطارًا خفيفة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.