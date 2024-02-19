وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 مليون وحدة سكنية

كتب- محمود مصطفى وأ ش أ:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس، إنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 مليون وحدة سكنية منها 9 ملايين وحدة تم توصيلها خلال 9 سنوات الماضية بما يعادل 60 في المائة.. مشيرا إلى أنه تم تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط حيث تم تحويل حوالي 70 في المائة منها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في يونيو 2020، فضلا عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالي 5 أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة.

جاء ذلك في كلمة وزير البترول خلال فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) المنعقد في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير أن " ايجبس 2024" يعقد في ظل مواجهة العديد من التحديات الإقليمية والعالمية، ولا سيما ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة خاصة مع تزايد أثارها السلبية على النشاط الاقتصادي.. مؤكدا أن النسخة السابعة من مؤتمر (إيجبس 2024) في ثوبه الجديد تحت مسمى (مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة) ، نسخة استثنائية يتحول فيها هذا مؤتمر إلى منصة أكثر شمولا تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة.

وأعرب وزير البترول عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لفعاليات هذا المؤتمر، مما يعكس ثقته في الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة في مصر، مشيرا إلى انطلاق دورة المؤتمر الحالية تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات".