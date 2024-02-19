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"رياضة النواب" تنظم زيارة ميدانية للمنشآت الشبابية بمحافظة البحر الأحمر

12:01 م الإثنين 19 فبراير 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

توجه وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، إلى محافظة البحر الأحمر، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية في عدد من مراكز المحافظة، وذلك في جولة ميدانية لمدة ٤ أيام؛ للعمل على حل بعض المشكلات التي تواجه تلك المنشآت .

وتبدأ اللجنة أولى جولاتها التفقدية ظهر اليوم؛ بزيارة عدد من المنشآت الرياضية بمدينة الغردقة، منها معاينة أرض الاستاد، وتفقد المدينة الشبابية ومركز شباب الغردقة، فضلًا عن زيارة مركز شباب الميناء.

وتتفقد اللجنة، في ثاني أيام الزيارة، عددًا من مراكز الشباب بمدينة سفاجا؛ منها مركز شباب أم الحويطات، ونادي السلام الرياض، ونادي الشاطي، إلى جانب أندية عمر بن الخطاب، والشبان المسلمين، والهلال .

وتتوجه اللجنة، في ثالث أيام الزيارة الميدانية، إلى مراكز الشباب بمدينة رأس غارب، منها نادي رأس غارب الرياضي ونادي أكتوبر، ونادي المعلمين بالشركة العامة للبترول، ومركز شباب الفتح، ومركز شباب رأس غارب .

وتختتم اللجنة جولتها لمراكز شباب البحر الأحمر، يوم الخميس، بزيارة المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة، ونادي الرياضات البحرية ونادي العربان.

ويضم وفد اللجنة كلًّا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب درويش مرعي، والنائب خالد بدوي، والنائبة آية مدني، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب أسامة عبد العاطي، ومن أمانة المجلس عاطف مرعي، أمين لجنة الشباب، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبد العظيم .

مجلس النواب البحر الأحمر الدكتور محمود حسين

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