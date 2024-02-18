بعد قليل.. انطلاق أولى الليالي المصرية السعودية بتوقيع منير وشيرين والمهندس

كتب- محمد شاكر:

تصوير- نادر نبيل:

ينطلق بعد قليل، أولي الليلة الأولى من "ليال مصرية سعودية"، في دار الأوبرا المصرية، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة، حيث يحيي الحفل كل من محمد منير وشيرين عبدالوهاب وماجد المهندس.

يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.

بينما دشن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، من القاهرة، صندوق Big Time الاستثماري، حيث سيخصص الصندوق لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

وأوضح آل الشيخ أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) ستساهم في الصندوق كراعي رئيسي، ووزارة الثقافة كراعي مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي: شركـة صلـة استوديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية شركة روتانا للصوتيات والمرئيات شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني، كما يهدف الصندوق في مرحلته الأولى إلى الاستثمار في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.

ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، والتي يعقد خلالها مجموعة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين الشقيقين.

وأكد آل الشيخ، أن نجاح الأعمال المصرية بالمملكة شجعه على هذه الخطوة مؤكدا أن فيلم تامر حسني الأخير حقق ما يعادل مليار جنيه مصري، ووفق آخر إحصائية للموسم الأخير، فقد حصل أعلى فيلم فيها للفنان أحمد فهمي على ٥٥٠ مليون جنيه، وهذه الأرقام الكبيرة نحاول أن نعلي عليها الفترة القادمة.

وأضاف: أحيانا يكون هناك إغراق كبير للسوق وبعض المحتوى غير جيد وبالتالي نسعى إلى أن يصحح الجمهور نفسه، وحتى يتم ذلك فإننا نقوم بإنشاء هذا الصندوق للمشاركة في إنتاج عدد من الأفلام التي نعتقد أنها ذات مضمون جيد.

وأضاف: الصندوق سيكون حديث الوسط الفني في العالم العربي كله والأفلام المؤكدة في الصندوق الآن وصل إلى ١٦ فيلم والرقم قابل للزيادة.

وتابع: الصندوق محوكم ربحي لمدة ٥ سنوات، ومتوقع أن نصفيه خلال ٣ سنوات أو نطلق بيج تايم ٢، وبعدها بيج تايم ٣، ونستمر في المشروع إذا نجح الموسم الاول منه.

وأكد تركي آل الشيخ، أن ميزانية الصندوق بلغت ٤ مليار جنيه، قائلاً: هذا ليس سقفنا ونستطيع أن نصل إلى ٢٠ مليار جنيه، ولكننا نجرب هذا الصندوق في البداية.