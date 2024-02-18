قومي المرأة يتابع جهود الوزارات في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023

القاهرة- أ ش أ:

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري لمتابعة جهود الوزارات والهيئات في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 ، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات .

وعرضت شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس خلال الاجتماع الأهداف الفرعية لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومتابعة المؤشرات في مراجعة نصف المدة واستعراض تدخلات كل محور من محاور الاستراتيجية إلى جانب توضيح أهمية تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية المعلنة في مؤتمرات المجلس السنوية واللقاءات ذات الصلة لما لها من أهمية في تضمينها ضمن عمل الوزارات لتحسين وضع المرأة لتكون داعمة في عملية التنمية فى ظل تحقيق رؤية مصر2030 المحدثة.

كما تم استعراض ما تم تنفيذه من تدخلات وبرامج وأنشطة لدعم محاور الاستراتيجية بالإضافة إلي الخطط المتوقع تنفيذها خلال الربع الثالث للعام المالي 2023 / 2024.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بتنفيذ لقاءات داخل الوزارات بهدف استمرار رفع وعي العاملين من الجنسين بقضايا تمكين المرأة وآليات عمل الوحدة ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة بشكل تشاركي بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات لتقديم برامج متكاملة، والاستمرار في التوعية الصحية التي نفذتها وزارة الصحة داخل الوزارات التي تستهدف العاملين من الجنسين وأبناءهم لتحسين صحة المرأة .

وأكدوا أهمية الإعلان عن الجهود التي تنفذها الوحدة ضمن موقع الوزارة وكذا إبراز الجهود المبذولة لدعم المرأة ضمن التقارير السنوية التي تصدرها الوزارة .

وأشاروا إلى أهمية إعداد الدورات التدريبية والمستفيدات وتوضيح نسبة استفادة الإناث في الأنشطة المنفذة بالوزارات، وتنسيق هيئة الرقابة المالية لدورة توعوية مالية لأعضاء وحدات تكافؤ الفرص، والتشبيك بين وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة ووحدات مناهضة العنف بالجامعات وتنفيذ حملات للتوعية داخل الجامعات.

وأوصوا بإنشاء صفحة لتسويق منتجات المتدربات الحرفيات من خلال أنشطة وحدات تكافؤ الفرص للعمل على تمكينهن اقتصاديا عبر التسويق أونلاين .