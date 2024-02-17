جنوب إفريقيا: أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي لمزيد من الإبادة الجماعية



كتبت -داليا الظنينى:

قال زين دانغور، المتحدث باسم جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل، إنهم يتخذون إجراءات في إطار محكمة العدل الدولية والهدف حفظ أرواح الفلسطينيين، وأنهم شاهدوا ما يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية وهو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر بحق المدنيين، ومن المتوقع أن يتم إلقاء اللوم على إسرائيل في هذا الأمر، بالإضافة إلى العنف الممارس ضد الفلسطينيين والذي أجبر المدنيين النزوح إلى رفح الفلسطينية.

وأضاف "دانغور"، خلال مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، أن أية عملية عسكرية ضد المدنيين في رفح ستؤدي إلى مزيد من القتل الجماعي واستخدام القوة المفرطة، وبالأمس كان هناك حديث عن إنهاء مثل هذه الإجراءات، مشددًا على أنه لابد من تنفيذ الأوامر الصادرة من محكمة العدل الدولية، والموقف في رفح خطير ولابد أن يكون هناك التزام لحماية كل الفلسطينيين، ويجب أن تعمل إسرائيل على حماية أرواح الأبرياء في غزة.

وتابع المتحدث باسم جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل: كان هناك من قبل وعود لتنفيذ وليس هناك أي تقدم في هذا الاتجاه، وننتظر انتهاء الموعد المحدد وسيتم الرد، وسيبررون بأن لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، ويتم الرد على أن هذه الحكومة محتلة وتقوم بالعنف المفرط ضد المدنيين في الأراضي المحتلة، وسنواصل دعم هذه الأوامر ونطلب من المحكمة أن يكون هناك سلطة لإنهاء الحصانة ضد إسرائيل.

وأكد، أن الهدف من القانون الدولي، أن يكون هناك تدابير لتنفيذها في مثل هذه المواقف، وعلى الدول الأعضاء أن تتخذ وتحترم هذه الأوامر، ويكون هناك ضغوط من قبل الدول الأعضاء؛ لتنفيذ الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ويكون هناك امتثال من إسرائيل لهذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ووقف العنف، وحفظ أرواح الفلسطينيين.