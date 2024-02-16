أشعلوا إطارات سيارات.. مصطفى بكري يكشف حقيقة اقتحام معبر رفح



كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن مصدر مسئول فى هيئة المعابر والحدود فى قطاع غزة، نفى اقتحام معبر رفح قبل قليل كما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى.

وقال بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصدر أكد مساء الجمعة، أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البرى من اللجانب الفلسطينى الذى يقع شرقى محافظة رفح جنوبى القطاع، أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

ووأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن المصدر ذاته أشار إلى أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت فى طريقها للقطاع.

وقال بكري أن المصدر لفت إلى أنه تم ارسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميدانى وتأمين شاحنات المساعدات.

وأضاف بكري أنه رغم تصديق الجيش الاسرائيلى على خطة العملية العسكرية فى رفح ، إلا أن هناك خلافات لم تحسم بين رئيس الوزراء الاسرائيلى نتنياهو وبيت قادة الجيش.