بتوجيهات رئاسية.. وزير الري يتابع إجراءات إحلال وصيانة المنشآت المائية

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة خطة العمل المستقبلية لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للمنشآت المائية (المرحلة الأولى التي تشمل المنشآت التي تحتاج إلى الصيانة أو الإحلال أو التجديد، والتي تم تحديدها بمعرفة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية التابعة لمصلحة الري والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف)، بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء في إحلال وصيانة وتجديد المنشآت المائية طبقًا للحاجة.

واستعرض سويلم ما تم اتخاذه من إجراءات في المرحلة الأولى من خطة العمل؛ حيث تم الانتهاء من الرسومات التصميمية والاشتراطات الفنية وبنود الأعمال لمشروع إنشاء قنطرة فم بحر مويس، والرسومات التنفيذية لعدد (٦) منشآت صناعية (٣ سحارات- ٣ تغطيات)، والنماذج التصميمية لعدد (٩٥) بوابة، كما يجري العمل على تنفيذ نموذج لمصب نهاية بأحد الترع بمحافظة الجيزة؛ تم تصنيعه من البولي إيثلين عالي الكثافة .

ووجه الوزير بتشكيل لجنة توجيهية لإدارة مشروع إحلال وصيانة المنشآت المائية برئاسة المهندس/ رئيس مصلحة الري، ووجه بتشكيل وحدة بالوزارة لإدارة المشروع يكون من مهامها إعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة وفقاً للأولويات الناتجة عن نتائج تقييم حالة المنشآت، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ، بالتنسيق مع جهات الوزارة (مصلحة الري- هيئة الصرف- الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات)، مع ضرورة أن يتضمن هيكل الوحدة مراحل مختلفة من مراجعة البيانات وتدقيقها قبل تسليمها للجهة المنفذة بالتعاون مع قطاع التخطيط .

ووجه سويلم بتشكيل فريق متابعة من إدارات الري والصرف في كل محافظة مكون من عدد (٣) مهندسين يتم تدريبهم على تقييم حالة المنشآت وفقاً لمعايير متفق عليها، على أن يقوم الفريق بمتابعة تنفيذ وإقرار نهو الأعمال وفقاً للمعايير المحددة باشتراطات التعاقد وإخطار إدارة المشروع بالمستجدات .

على أن يتولى معهد بحوث الإنشاءات التابع للمركز القومي لبحوث المياه (استشاري المشروع) -بالتعاون مع إدارة التصميمات بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى- مسؤولية إعداد النماذج التصميمية وعمل معاينة ظاهرية لكل موقع تشمل أعمال الرفع المساحي واختيار النموذج المناسب لكل موقع وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ومراجعة وإقرار الرسومات التنفيذية وكميات بنود الأعمال المقدمة من استشاري الجهة المنفذة .

ووجه سويلم بالعمل على رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة من خلال المشاركة في دورات تدريبية متخصصة، والمشاركة الفعلية من مهندسي الوزارة والمختصين بمعهد بحوث الإنشاءات والفنيين في أعمال المعاينة على الطبيعة وكل خطوات التصميمات وإعداد الرسومات .

ووجه وزير الري بتطوير قاعدة البيانات الجغرافية بالوزارة وتدريب مهندسي الوزارة على استخدامها وتزويدها بالبيانات الخاصة بالمنشآت المختلفة مع وضع كود لكل المنشآت، والتنسيق بين هيئة الصرف وقطاع التخطيط لإعداد كود للمنشآت المائية التابعة لهيئة الصرف .

تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، والمهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور محمد رشدي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور ياسر الحاكم مدير معهد بحوث الإنشاءات، والمهندس أحمد إدريس رئيس الإدارة المركزية للتصميمات بهيئة الصرف، والمهندس أبو بكر الروبي رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، والمهندس أحمد فؤاد مدير عام مركز المعلومات بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندسة دينا أسامة بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الري، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير .