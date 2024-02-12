رئيس "النواب" يهنئ أبو العينين لحصوله على جائزة الأبطال في إفريقيا -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

هنَّأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمناسبة حصوله على جائزة الأبطال في إفريقيا بالإجماع، خلال مؤتمر الرخاء الإفريقي الذي انعقد في دولة غانا؛ بحضور رؤساء 5 دول بإفريقيا، وزعماء الدول والساسة والاقتصاديين بإفريقيا؛ وعلى رأسهم رؤساء غانا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وإثيوبيا، وجوايانا.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين.



وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، إن التكريم ليس لشخصه وإنما لكل صانع وكل عامل سعى للوجود في السوق العالمية، مضيفًا: شعرت بالفخر لوجود اسم مصر في هذا المحفل.



وقال وكيل البرلمان: "دار الحديث عن تجربة مصر في خلق المدن الصناعية والعمرانية، وأنه نموذج يحتذى به، ودار الحديث حول كيف خرجنا من الوادي الضيق"، مضيفًا: شعرت بالفخر ولمست خلال اللقاء أن زعماء إفريقيا يكنون لمصر كل التقدير والاحترام، وأشرت إلى أن ما يحدث في مصر في عهد الرئيس السيسي من تنمية، نموذج، ويمكن تنفيذه في إفريقيا .



وقال أبو العينين: "اللقاء عبَّر عن العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل والعلاقة القوية مع دول القارة، والجميع أعرب عن تقديره للتجربة المصرية في التعمير"، موضحًا أنها تعبر عن بصمة جديدة في إفريقيا، مؤكدًا أنه تم العمل على تحويل الصحراء إلى مزارع خضراء، لدعم الأمن القومي الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أنه من الصحراء يمكن أن نصنع عالمًا جديدًا .



وقال وكيل البرلمان: إن رئيسة إثيوبيا تحدثت عن بلادها، وأثيرت قضية السدود، مضيفًا "وشددت خلال اللقاء على أهمية احترام المعاهدات الدولية الخاصة بالأنهار الدولية وعدم التعدي على حقوق الآخرين، مضيفًا: "وقُلت إننا نحب الشعب الإثيوبي ونسعى دائمًا لحل المشكلات".



وقال رئيس مجلس النواب تعقيبًا على كلام النائب أبو العينين: "نكرر التهنئة لوكيل المجلس النائب محمد أبو العينين، وندعو له بدوام التقدم والنجاح".