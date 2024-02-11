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وزير الصحة: استقبال 2200 مصاب من غزة.. وإجراء 1300 عملية جراحية

04:55 م الأحد 11 فبراير 2024

وزير الصحة ووزيرة الصحة العامة بدولة قطر

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كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة بدولة قطر، بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين بحثا خلال لقائهما زيادة المساعدات الصحية المقدمة من مصر، وقطر، للأشقاء في قطاع غزة، مضيفا أن الاجتماع تطرق إلى استقبال المرضى والجرحى في المستشفيات المصرية، والمستشفيات القطرية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أشار إلى أن مصر استقبلت أكثر من 2200 مصاب، وتم إجراء أكثر من 1300 عملية جراحية، ذات مهارة فائقة، وذلك من خلال 47 مستشفى في 8 محافظات تم تحديدهم مستشفيات إحالة للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تطرق للخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للقادمين عبر معبر رفح، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثلت في فتح معبر رفح منذ الساعات الأولى لاشتعال الأحداث في قطاع غزة، لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمصابين، منوها إلى أن مصر قامت بإدخال ما يزيد عن 140 ألف طن من المساعدات، محملة على ما يقرب من 9500 شاحنة.

الدكتورة حنان الكواري وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار الرئيس عبدالفتاح السيسي المساعدات الصحية

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