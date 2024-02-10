ارتفاع كبير في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المرتفعة مستمرة خلال الـ72 ساعة المقبلة حيث تكون ذروة الارتفاع يوم الاثنين المقبل.

وأضافت، منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن الحرارة تصل على القاهرة يوم الاثنين لـ25 درجة، والسواحل الشمالية 24 درجة، بينما المناطق الجنوبية تصل لـ29 درجة.



وتابعت: يوجد الاستقرار في الطقس وارتفاع الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 2 لـ 4 درجات".

وأكدت أن ارتفاع الحرارة نظرًا لتأثر البلاد بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يساعد على استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير خلال فترة النهار.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه خلال فترة الليل تكون الأجواء شديدة البرودة وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر في معظم أنحاء الجمهورية خاصة في المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي والأماكن المفتوحة، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى تصل لـ10 درجات.

وأكدت أن الشبورة الأكثر تأثيرًا خلال هذه الفترة هي الشبورة المائية والتي تصل حد الضباب على بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية والقريبة من المناطق الزراعية.