أمطار رعدية ورياح وثلوج.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا تشهد فرًا لتكن الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

وأوضحت، أن طقس الجمعة يشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، إلى تأثر حالة الطقس غدًا بأمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وخليج السويس ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة، أن طقس الغد يشهد وجود نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة؛ مما يزيد الإحساس بالبرودة.