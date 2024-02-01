تمتد للقاهرة.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية على هذه المناطق

معرض الكتاب يناقش دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدارات الأقمار الصناعية تشير إلى تمركز السحب بالقرب من السواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة إلى غزيرة يصاحبها دوي الرعد، كما يصاحبها سقوط حبات البرد.

كما من المتوقع أن تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى تكون متفاوتة الشدة، وتبقي الأجواء شديدة البرودة علي معظم الأنحاء.