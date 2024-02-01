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BBC

تمتد للقاهرة.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية على هذه المناطق

07:02 م الخميس 01 فبراير 2024
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدارات الأقمار الصناعية تشير إلى تمركز السحب بالقرب من السواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة إلى غزيرة يصاحبها دوي الرعد، كما يصاحبها سقوط حبات البرد.

كما من المتوقع أن تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى تكون متفاوتة الشدة، وتبقي الأجواء شديدة البرودة علي معظم الأنحاء.

السواحل الشمالية سقوط الأمطار الأقمار الصناعية الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة

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