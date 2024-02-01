وزير الري: مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل أحد المشروعات الرائدة عالميا

كتب- مصراوي:

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أعمال حماية الشواطيء المنفذة ضمن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بنطاق محافظة كفر الشيخ.

والتقى الدكتور "سويلم" باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كما التقى بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، إليساندرو فراكاسيتي، والدكتور محمد بيومي، ممثل الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل".

وتفقد الدكتور هاني سويلم، واللواء جمال نور الدين، وإليساندرو فراكاسيتي، موقع أعمال الحماية المنفذة بطول 29 كيلومترًا بنطاق المحافظة، والمنفذة باستخدام مواد صديقة للبيئة.

وأكد وزير الري، أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، حيث يحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارة هذا المشروع باعتباره نموذجًا رائدًا في استخدام المواد منخفضة التكلفة والصديقة للبيئة بديلًا عن الكتل الخرسانية الشائع إستخدامها في أعمال حماية الشواطئ، مع مشاركة المجتمع المحلي في تجهيز أسوار البوص المستخدمة كمصدات للرمال كجزء من منظومة الحماية وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع الرائد.

وأعرب الدكتور سويلم، عن سعادته بالتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ هذا المشروع الرائد والممول بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار.

ووجه الدكتور سويلم، المركز القومي لبحوث المياه، بإجراء الدراسات البحثية اللازمة لأعمال الحماية المنفذة ودراسة تطويره من خلال عمل نموذج رياضي لتحديد مدى الحاجة لزيادة ارتفاع أعمال الحماية مستقبلا وتكرار هذا المشروع بمناطق أخرى، بالإضافة إلى عمل دراسة بحثية باستخدام نموذج رياضي لتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بمنطقة المشروع.

وخلال الزيارة، وجه الوزير، بسرعة تطهير مصرف محيط زغلول البحري الواقع بالمنطقة.

جدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يهدف لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة.

ويتضمن المشروع إقامة حمايات بأطوال تصل إلى 69 كم في 5 محافظات ساحلية هي: (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، كما يهدف المشروع لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، ووضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.