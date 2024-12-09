تفاصيل الإجتماع الأول لحزب الوعي

كتب-عمرو صالح:

عقدت الهيئة التأسيسية لحزب الوعي، اجتماعها الأول لبحث خطوات البناء الثاني للحزب واستكمال مؤسساته طبقا للائحته الجديدة وذلك برئاسة الدكتور باسل عادل رئيس الحزب.

وبحسب بيان الحزب وجه الدكتور باسل عادل التحية للمهندس محمود طاهر مؤسس الحزب واثنى على توجهه الوطني ودعمه لجيل الوسط والشباب بتولي القيادة في حزب الوعي.

كما تقرر في الاجتماع تشكيل عدد من اللجان التي ستعمل على إقامة البناء المؤسسي للحزب وإعداد فعاليات متعددة في الفترة المقبلة

هذه اللجان جاءت كالتالي:-

لجنة إعداد وثائق ومطبوعات الحزب

منسق اللجنة محمد عبدالمنعم

لجنة العضوية

منسق اللجنة الدكتور حازم فهمي

لجنة طرق الأبواب

منسق اللجنة المهندس حسام الدين علي

لجنة الإعداد لحفل التدشين منسق اللجنة الدكتور محمد عبدالمجيد

وأشار البيان إلى أن رئيس الحزب سوف يعقد اجتماعا خاصا لكل لجنة لمتابعة خطط وآليات التنفيذ

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