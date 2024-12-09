شيخ الأزهر يبحث مع وزير أوقاف جيبوتي تعزيز الدعم التعليمي والدعوي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الاثنين، مؤمن حسن بري، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية جيبوتي، لبحث سبل تعزيز الدعم التعليمي والدعوي لأبناء الشعب الجيبوتي.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إنَّ الأزهر يعتز بعلاقاته التاريخية مع جيبوتي، وأنه لا يدخر جهدًا في دعم أبناء الشعب الجيبوتي، ويستضيف ٢٤٢ طالبًا وطالبةً من جيبوتي يدرسون في مختلف المراحل الدراسية.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف الجيبوتي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقدير بلاده لما يقوم به في دعم الشعوب الإفريقية، وأبلغ تحيات الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية، ودعوته لشيخ الأزهر لزيارة البلاد والالتقاء بجماهير الشعب الجيبوتي، مؤكدًا أنَّ الشعب الجيبوتي محبٌّ للأزهر وشيخه، ويكن احترامًا وتقديرًا كبيرين لعلماء الأزهر وأساتذته.

وقدَّم وزير الأوقاف الجيبوتي الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على إيفاد علماء الأزهر إلى جيبوتي، مؤكدًا سعي بلاده إلى تعزيز تواجد الأزهر داخل جيبوتي والاستفادة من خبراته في تعزيز استخدام اللغة العربية داخل المجتمع الجيبوتي، مشيرًا إلى أن جيبوتي تعرَّضت لحملات استهدفت إقصاء اللغة العربية رغم كونها اللغة الأولى بنص الدستور.

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