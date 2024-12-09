إطلاق قوافل طبية ضمن "حياة كريمة".. تعرف على الأماكن والمواعيد

كتب- أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قوافل طبية مجانية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

تهدف القوافل إلى تقديم خدمات الكشف والعلاج مجانًا في مختلف التخصصات الطبية لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتشمل التخصصات الطبية التي توفرها القوافل:

* النساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة

* طب الأطفال

* الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة العامة

* الرمد، الأسنان، القلب، الأمراض الجلدية

* خدمات الأشعة والتحاليل الطبية

وجرى إطلاق القوافل الطبية في المناطق التالية:

* قرية الخفيج بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية

* وحدة المدامود بمركز الزينية بمحافظة الأقصر

* قرية الحرية بمركز جوش عيسى بمحافظة البحيرة

* قرية نشوة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية

* قرية كفر أبو زهرة بمركز بنها بمحافظة القليوبية

* قرية اتقا بمركز ملوي بمحافظة المنيا

* قرية الجبيل بوادي الطور بمحافظة جنوب سيناء

* مدينة العلمين بمحافظة مطروح

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الدولة على تقديم خدمات صحية شاملة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

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