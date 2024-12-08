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السيسي يشارك في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة رئيس وزراء النرويج

11:02 م الأحد 08 ديسمبر 2024

السيسي في النرويج

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة السيد "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف السيد الرئيس تكريما لسيادته في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة سيادته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن حفل الشاي الذي نظمه رئيس الوزراء النرويجي يعكس تقدير النرويج لمصر وللسيد الرئيس، أخذاً في الاعتبار أنه إجراء غير معتاد لرئيس الوزراء النرويجي قيامه باستضافة أية فاعلية لمسئول أجنبي خلال عطلة نهاية الاسبوع، فضلاً عن حرص رئيس الوزراء على استضافة حفل الشاي بمقر اقامته.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس الوزراء النرويجي استهلّ اللقاء بالترحيب بالسيد الرئيس، مؤكداً اعتزازه بالزيارة التاريخية لسيادته كأول رئيس مصري يزور النرويج، وتقديره الشديد لسيادته.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس ثمن هذه اللفتة الكريمة من السيد رئيس الوزراء النرويجي، كونها تعبر عن الآفاق المستقبلية للعلاقة بين الدولتين الصديقتين.

حفل شاي الرئيس السيسي النرويج أوسلو يوناس جار ستور
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