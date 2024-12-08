الصحة تكشف كمية الطعام المناسبة للطفل الرضيع عند بداية الشهر السابع

كتب- أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية اتباع إرشادات التغذية السليمة للأطفال الرضع عند بلوغهم الشهر السابع.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي، أن الأم يمكنها البدء بإطعام طفلها وجبتين يوميًا، بحيث تتراوح كمية الطعام بين ملعقتين إلى 3 ملاعق صغيرة لكل وجبة.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون قوام الطعام كثيفًا أو مهروسًا جيدًا، مع تفضيل البدء بالخضروات كمرحلة أولى، ثم إدخال الفاكهة تدريجيًا ضمن نظام تغذية الطفل.

يأتي المنشور التوعوي في إطار حملة "100 مليون صحة" التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي للأسر المصرية وتقديم الإرشادات الضرورية لتغذية الأطفال بشكل صحي وآمن.



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