7 خطوات لتفادي الأدوار العليا مخاطر صعق الكهرباء عند هطول الأمطار

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كتب- محمد صلاح:



تشهد بعض المناطق على مستوى الجمهورية عدم استقرار في الأحوال الجوية؛ أبرزه هطول أمطار بكميات كبيرة؛ مما يعرض البعض لمخاطر، خصوصًا مَن يقطنون الأدوار العليا بسبب تجمع الأمطار.

ويقدم "مصراوي" المعلومات الصحيحة التي تساعد المواطنين على تفادي حوادث الصعق الكهربائي، ولحماية المواطنين من مخاطر الأسلاك الكهربائية خلال فصل الشتاء والأمطار، عبر اتباع النصائح التالية:

1- تفقد الأسلاك بانتظام، وتأكد أن الأسلاك الكهربائية محمية بشكل جيد وغير مكشوفة أو مبللة، وفي حال وجود أسلاك مكشوفة يجب تغطيتها بشكل مناسب؛ لتجنب تسرب الكهرباء.

2- استخدام العوازل الجيدة، واختر أسلاكًا ذات عزل مقاوم للماء، وتأكد من أن العزل في حالة جيدة؛ خصوصًا في المناطق التي تتعرض للأمطار بشكل متكرر.

3- تفقد المحولات الكهربائية، وتأكد من أنها محمية من تسرب المياه وأن الأسطح المعدنية خالية من الصدأ أو التآكل.

4- تجنب ملامسة الأسطح المعدنية في حالة ملامستها الأسلاك المبللة، وتجنب لمسها بأي حال من الأحوال، وابتعد عنها فورًا؛ لتقليل خطر الصعق الكهربائي.

5- تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية في الأماكن الرطبة؛ فلا تتركها تعمل في أماكن عرضة للأمطار أو الرطوبة، مثل الشرفات أو بالقرب من النوافذ المفتوحة.

6- فصل الأجهزة الكهربائية عند في حالات العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة؛ إذ يفضل فصل الأجهزة الكهربائية عن التيار الكهربائي، لتجنب حدوث ماس كهربائي.

7- الحفاظ على الأسطح المعدنية نظيفة؛ عبر تنظيف الأسلاك والمحولات بشكل دوري، لتجنب تراكم الرطوبة التي تؤدي إلى الصدأ والتآكل.

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