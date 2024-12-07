خبير يكشف تأثير الفيضانات على البنية التحتية للمدن الليبية

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن مدى تأثير فيضانات المياه على البنية التحتية للمدن الليبية.

وقال "شراقي"، في منشور على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك":"تحرك المنخفض الذي ضرب الجزائر وتونس خلال الساعات الماضية جهة الشرق ليصل إلى السواحل الغربية فى ليبيا اليوم الجمعة على طرابلس وزليتن ومصراتة وتسبب فى سيول شديدة خاصة فى طرابلس والتى شهدت انهيار بعض المنازل وسقوط ضحايا، ومما زاد من التأثير ضعف البنية التحتية نتيجة الظروف التى تمر بها ليبيا منذ ثورة 17 فبراير 2011، سوف تنتهى الأمطار الليلة قبل وصولها إلى السواحل المصرية".

وأشار "شراقي"، إلى أن هذه الأمطار هي المصدر الرئيسي لسكان السواحل في مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وينتظرونها في الخريف والشتاء، ويتم من خلالها شحن الخزانات الجوفية، وتخزين كمية في خزانات السدود الصغيرة المتعددة لاستخدامها طوال العام في الشرب والزراعة.

وشهدت الجزائر وتونس يومى الأربعاء والخميس 4-5 ديسمبر 2024 أمطارًا غزيرة على سواحل البحر المتوسط نتيجة منخفض جوي.

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