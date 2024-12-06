موافي يكشف عن خطورة الفشل الكبدي الكلوي وطرق علاجه

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة، من خطورة الإصابة بالفشل الكبدي الكلوي، مؤكداً على أهمية التمييز بين هذا المرض وأمراض الكبد والكلى منفردة.

خلال برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أوضح موافي أن الفشل الكبدي الكلوي يؤدي إلى تدهور سريع في وظائف الكلى والكبد، مما يشكل تهديداً خطيراً على حياة المريض.

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن الكبد المتضرر يؤثر بشكل مباشر على وظائف الكلى، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمريض، مشيرًا إلى أنه يمكن تحسين وظائف الكلى بشكل كبير في العديد من الحالات من خلال زراعة الكبد، حيث أن الكبد السليم يساهم في استعادة وظائف الكلى تدريجياً.

وشدد الدكتور موافي على أهمية التشخيص المبكر للفشل الكبدي الكلوي، حيث أن العلاج الفعال يعتمد بشكل كبير على سرعة التدخل الطبي.

وأكد أن زراعة الكبد هي الخيار العلاجي الأمثل لهذه الحالة، حيث أنها تعيد للكبد وظائفه الطبيعية وتساهم في تحسين جودة حياة المريض بشكل كبير.

ودعا الدكتور حسام موافي إلى توعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن أمراض الكبد والكلى، واتباع نمط حياة صحي للحفاظ على صحة الكبد والكلى.

اقرأ أيضا:

السيسي يلتقي رئيس شركة "إيه بي موللر ميرسك" على هامش زيارته للدنمارك



