الشرق الأوسط للتغذية العلاجية: إطلاق مبادرات لحياة بلا سمنة بالمحافظات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت جمعية الشرق الأوسط للتغذية العلاجية ومحاربة السمنة، عن قيامها خلال الفترة المقبلة بعدد من المبادرات الخيرية في المحافظات وذلك من أجل العمل على التخلص من السمنة في المحافظات وذلك ضمن حرص الجمعية على القضاء على السمنة في المحافظات.

وصرحت جمعية الشرق الأوسط للتغذية العلاجية ومحاربة السمنة، في بيان التأسيس الرسمي، بأن انطلاق الجمعية يعكس الالتزام المستمر بمكافحة السمنة وتحقيق الصحة العامة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، واصفين الوقت الراهن بأنها أعتاب مرحلة جديدة من التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية.

وأكدت على أن السمنة أبرز الإصابات الشائعة في مجتمعاتنا العربية والتي بدورها تؤثر سلبًا على الصحة العامة وأيضًا الصحة النفسية، فضلًا عن كونها أحد أبرز الأمثلة لانتشار ظاهرة التنمر.

وأوضحت أنها تستلهم أهدافها ومبادراتها من القيادة السياسية للدولة المصرية، التي تبرز مجهوداتها جلية للعلن في قطاعات الصحة العامة، والبحث العلمي، والتعليم، والتحول الرقمي، من أجل الوصول للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوجيه والإرشاد للتكاتف والتوعية من أجل تحدي السمنة ومحاربة الوزن الزائد، لافتة إلى أن السمنة والوزن الزائد أحد أبرز المعوقات والتحديات للنهضة المرتقبة.

حضر فاعلية إطلاق الجمعية عددًا من أساتذة الجامعات المصرية ورئيس نقابة العلاج الطبيعي وعدد من الأطباء المصريين والأجانب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى حضور عدد من القيادات التنفيذية والكوادر المهنية، والشركات الطبية ومقدمي الخدمات العلاجية، ومن أبرز الحضور الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والإسكان لشؤون السكان، وطبيب القلب الشهير وعميد معهد القلب سابقَا الدكتور جمال شعبان، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويتضمن المؤتمر السنوي الأول انطلاق عدد من الفعاليات الطبية والعلاجية والترفيهية والتفاعلية، وكذلك الإعلان عن عدد من المبادرات الخيرية الهادفة للتخلص من السمنة والعيش بصحة ولياقة، بالإضافة إلى تكريم عدد من رواد الصحة العامة واللياقة البدنية، والمؤثرين في عالم الأبحاث الصحية والطبية، وعدد من الأبطال متحدين الوزن الزائد والسمنة المفرطة، وأساتذة الجامعات ومقدمي الخدمات أصحاب البصمة الميدانية في قطاع التغذية العلاجية والتخلص من السمنة المفرطة.

يذكر أنه من المنتظر أن تعلن الجمعية عن إطلاق خدمة مجانية طبية مدمجة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى الوصول لحياة صحية مثالية والتخلص من السمنة المفرطة بمساعدة نموذج للذكاء الاصطناعي.

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