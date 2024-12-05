هيئة الدواء تستضيف وفد رابطة صناعة مستحضرات التجميل الأوروبية

كتب- أحمد جمعة:

استضافت هيئة الدواء المصرية ممثلي رابطة صناعة مستحضرات التجميل الأوروبية Cosmetics Europe، حيث تمثل الرابطة شركات ومصنعي مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في جميع أنحاء أوروبا منذ عام 1962، كما تضم الجمعيات التي تمثل الصناعة في جميع أنحاء أوروبا.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد برئاسة الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات، استعراض الإجراءات المتبعة في مصر خلال عملية التسجيل والرقابة لضمان جودة وسلامة مستحضرات التجميل، وبحث آليات تداول مستحضرات التجميل بما يتماشى مع المعايير الأوروبية. كما تم تسليط الضوء على أبرز الأعمال المشتركة ضمن منظمة التعاون الدولي في تنظيم مستحضرات التجميل ICCR، التي تشارك بها هيئة الدواء المصرية كمراقب منذ عام 2021.

يمثل الهيئة في اللجنة التوجيهية للمنظمة الدكتورة هبة عصام الدين، مدير عام تسجيل مستحضرات التجميل، والدكتورة سندس محمد السعيد، مدير إدارة التعاون مع المنظمات الدولية، والتي تمثل أيضًا رابطة Cosmetics Europe صناعة التجميل الأوروبية في المنظمة.

جدير بالذكر أن مرجع هيئة الدواء المصرية في تقييم مستحضرات التجميل هو القواعد واللوائح الأوروبية European Cosmetic Products Regulation (EC) No. 1223/2009 وتعديلاتها، كما أن المرجع في تقييم مكونات مستحضرات التجميل هو قاعدة بيانات COSING الواردة في لائحة مستحضرات التجميل الأوروبية.

يعكس الاجتماع استراتيجية هيئة الدواء المصرية في التعاون مع شركاء الصناعة، وتعزيز دورها القيادي في مجال الرقابة على مستحضرات التجميل، وتبادل الخبرات لضمان سلامة وجودة هذه المنتجات في مصر، وفق بيان اليوم.

كما يعكس تقديرها للدور الاقتصادي القوي لمجال مستحضرات التجميل، وحرصها على إتاحة المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي المهم.

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